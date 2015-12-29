Яценюк о ситуации с Корбаном: Это очень далеко от высоких стандартов честного, независимого суда

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Яценюк сказал во время пресс-конференции по итогам 2015 года.

Яценюк заявил, что он не может комментировать конкретное уголовное дело, но может поделиться впечатлениями.

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"Я не могу давать никаких своих комментариев по поводу конкретного уголовного дела. Я могу только свое впечатление сказать: это очень далеко от высоких стандартов честного независимого суда", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.