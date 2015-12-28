Корбану в зале суда стало плохо, к нему вызвали врачей
13:49, 28 декабря 2015Политика
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Председателю партии «УКРОП» Геннадию Корбану стало плохо в зале заседаний Днепровского районного суда Киева.
Геннадий Корбан
Как передает корреспондент УНИАН, во время очередного перерыва в заседании народный депутат Андрей Денисенко позвал в зал врачей.
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По словам депутата, у Корбана возможно повышение давления. Врачи меряют давление Корбану.
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