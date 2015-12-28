Корбану в зале суда стало плохо, к нему вызвали врачей

Председателю партии «УКРОП» Геннадию Корбану стало плохо в зале заседаний Днепровского районного суда Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, во время очередного перерыва в заседании народный депутат Андрей Денисенко позвал в зал врачей. Читайте такжеВ суде представили нового государственного адвоката Корбана По словам депутата, у Корбана возможно повышение давления. Врачи меряют давление Корбану.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter