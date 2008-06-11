Катеринчук просит Генпрокурора разобраться с его депутатом

Народный депутат Украины, лидер Европейской партии Украины Николай КАТЕРИНЧУК обратился к генеральному прокурору Украины Александру МЕДВЕДЬКО с просьбой проверить факты и дать правовую оценку действиям депутата Киевского городского совета Павла ТЕСЛЕНКО (прошел в Киевсовет по избирательному списку Блока Николая Катеринчука – УНИАН).

Об этом говорится в депутатском обращении Н.КАТЕРИНЧУКА к А.МЕДВЕДЬКО, текст которого передан агентству УНИАН.

В частности, Н.КАТЕРИНЧУК напоминает, что во время проведения ІІ сессии Киевского городского совета VI созыва 10 июня депутатом Киевсовета П.ТЕСЛЕНКО было объявлено о создании депутатской фракции „Блок Николая Катеринчука” в Киевском городском совете VI созыва в составе трех лиц.

На этот счет Н.КАТЕРИНЧУК отмечает, что в соответствии с пунктом 6.1.2. статьи 6 регламента Киевского городского совета фракции Киевсовета формируются (объединяются) на основе единства взглядов или партийной принадлежности депутатов с численностью не меньше пяти депутатов. Однако ни одного решения депутаты Киевсовета от Блока Катеринчука об образовании депутатской фракции „Блок Николая Катеринчука” в Киевском городском совете VI созыва не принимали и не были соответственно оформлены документы.

“Таким образом, депутатом Киевского городского совета П.ТЕСЛЕНКО, преднамеренно, без решения депутатов Киевского городского совета от Блока Николая Катеринчука путем подлога документов и с нарушением положений регламента Киевского городского совета были самовольно присвоены властные полномочия и совершено преступление, предусмотренное статьями 353, 364 и 365 Уголовного кодекса Украины”, - говорится в обращении к генпрокурору.

Поэтому Н.КАТЕРИНЧУК просит А.МЕДВЕДЬКО проверить факты, изложенные в обращении, дать правовую оценку действиям депутата Киевсовета П.ТЕСЛЕНКО и в случае их подтверждения принять соответствующие меры реагирования.