Тимошенко надеется, что Секретариат не остановит губернаторов оружием

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена 18 июня заслушать отчеты глав Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областных и Киевской городской государственных администраций о ценовой и инфляционной ситуации в этих регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сообщила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы приглашаем пятерых губернаторов, которые хуже всех работают сегодня в системе выполнения своих полномочий по соблюдению ценовой политики, в том числе и по борьбе с инфляцией», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр рассчитывает, что губернаторам «никто не помешает с оружием в руках приехать в правительство, когда правительство принимает решение заслушать их отчет».

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что правительство не приглашало на сегодняшнее заседание губернаторов. «На сегодня губернаторы не приглашались. В повестке дня заседания этого вопроса не было, и я не понимаю, как родились эти исторические заявления», - сказала она, комментируя заявления Секретариата Президента.

Глава правительства подчеркнула, что руководители облгосадминистраций являются частью исполнительной вертикали и подчинены непосредственно правительству. «Я хочу убрать с нормальной исполнительной работы, из нормальной эффективной работы, все политические препятствия, все политические интриги. Я считаю, что руководители областных государственных администраций и правительства в соответствии с Конституцией является одной системой, которая имеет четко определенное подчинение», - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, вчера заместитель главы Секретариата Президента Роман БЕССМЕРТНЫЙ заявил, что председатели областных государственных администраций не прибудут 11 июня в Киев на запланированное заседание Кабинета министров, поскольку правительство не позаботилось о согласовании этих командировок с Президентом Украины. Он отметил, что уже не первый раз руководство Кабмина пытается вызвать председателей ОГА в столицу на разные совещания, однако заблаговременно не направляет соответствующие ходатайства об этом главе государства Виктору ЮЩЕНКО.

При этом 9 июня на пресс-конференции министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН заявил, что на заседании Кабинета министров 11 июня планируется заслушать председателей Сумской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областных государственных администраций относительно причин, которые привели к наивысшему уровню инфляции в этих регионах.