Тимошенко: два странных депутата написали никчемные бумажки

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что количественный состав коалиции не изменился в связи с заявлениями о выходе из состава коалиции двух депутатов из фракций НУ-НС и БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение Ю.ТИМОШЕНКО высказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Это чистая провокация, поскольку коалиция формируется не отдельными депутатами, а фракциями. На сегодняшний день в коалиции демократических сил 228 народных депутатов. И никакие провокационные действия по какому-либо заказу не изменят состав коалиции до тех пор, пока не будет принято решение большинством голосов одной из фракций», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, «шумиха», связанная с выходом двух депутатов из состава коалиции, является неотъемлемой частью уничтожения демократической коалиции и демократического правительства.

«На основе Конституции и временного регламента работы Верховной Рады демократическая коалиция работает в составе 228 депутатов. Те бумажки, которые написали те двое странных депутатов, являются с юридической точки зрения никчемными и не будут учтены при каких-либо действиях правового характера», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, во фракцию БЮТ входят 157 народных депутатов, в НУ-НС – 72 депутата. В парламентскую коалицию во время ее создания не вступил член фракции НУ-НС Иван ПЛЮЩ.

6 июня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на пленарном заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция “Наша Украина – Народная самооборона”) о выходе из коалиции.