Если бы выборы в Харькове прошли сегодня... (соцопрос)

Если бы выборы Харьковского городского совета проходили сегодня, то 33,5% харьковчан отдали бы свои голоса за Партию регионов. Блок Юлии Тимошенко набрал бы 12% голосов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые обнародовал на пресс-конференции директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО.

Он отметил, что институтом с 5 по 10 июня в Харькове проведен телефонный опрос. Опрошены 1000 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 3,2%.

По его словам, также в горсовет прошли бы Блок Литвина (готовы проголосовать за него 4,8%) и Коммунистическая партия (4,5%). Он отметил, что в соответствии с результатами опроса ситуация с “Нашей Украиной” была бы аналогичной той, которая была на выборах в Киеве, - то есть она не прошла бы в горсовет. За “Нашу Украину” готовы проголосовать всего 2,8% харьковчан. За Блок Владимира Шумилкина - за Харьков готовы проголосовать 2% респондентов, Блок Наталии Витренко “Народная оппозиция” - 1,4%, СПУ - 1,1%. В то же время не определились 25,2% опрошенных.

К.БОНДАРЕНКО сообщил, что 54,6% опрошенных считают целесообразным создание комиссии Верховной Рады Украины по расследованию деятельности Харьковской городской власти, 33,6% - считают это нецелесообразным, не определились в этом вопросе 11,8%. В то же время, отвечая на вопрос “Чего вы ожидаете от деятельности комиссии Верховной Рады Украины по расследованию деятельности Харьковской городской власти?” 42,7% опрошенных считают, что “все останется как есть”, 39,6% ожидают перевыборов, не смогли ответить - 17,6%.