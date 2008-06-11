Суд оправдал четырех "скниловских" генералов (фото)

13:43, 11 июня 2008
Политика
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Приговор сегодня огласила коллегия

Апелляционный военный суд Центрального региона оправдал четырех бывших руководителей Военно-воздушных Сил Украины, причастных к организации авиашоу на Скниловском аэродроме: первого заместителя главнокомандующего военно-воздушных сил Сергея ОНИЩЕНКО, бывшего главнокомандующего ВВС генерал-полковника запаса Виктора СТРЕЛЬНИКОВА, прежнего заместителя главнокомандующего ВВС по боевой подготовке генерал-лейтенанта запаса Александра ВОЛОШЕНКО и бывшего заместителя начальника по боевой подготовке генерал-майора запаса Владимира АЛЕКСЕЕВА.

Сергей Онищенко

Владимир Алексеев

Александр Волошенко

Виктор Стрельников

Как передает корреспондент УНИАН, данный приговор сегодня объявила коллегия судей указанного суда.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2002 года на военном аэродроме Скнилов в результате падения самолета Су-27 погибли 77 человек, в частности 28 детей. Еще 500 человек признаны судом пострадавшими.

24 июня 2005 года Военный апелляционный суд Центрального региона во Львове объявил приговор шести летчикам. На данное время наказания в тюрьме отбывает лишь пилот Владимир ТОПОНАРЬ.

Уголовные дела в отношении четырех генералов Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство.

25 февраля этого года Военный апелляционный суд Центрального региона начал рассмотрение уголовного дела по обвинению четырех генералов ВВС Украины, причастных к организации авиашоу на Скниловском аэродроме: С.ОНИЩЕНКО, В.СТРЕЛЬНИКОВА, А.ВОЛОШЕНКО и В.АЛЕКСЕЕВА.

 

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