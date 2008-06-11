Суд оправдал четырех "скниловских" генералов (фото)

Апелляционный военный суд Центрального региона оправдал четырех бывших руководителей Военно-воздушных Сил Украины, причастных к организации авиашоу на Скниловском аэродроме: первого заместителя главнокомандующего военно-воздушных сил Сергея ОНИЩЕНКО, бывшего главнокомандующего ВВС генерал-полковника запаса Виктора СТРЕЛЬНИКОВА, прежнего заместителя главнокомандующего ВВС по боевой подготовке генерал-лейтенанта запаса Александра ВОЛОШЕНКО и бывшего заместителя начальника по боевой подготовке генерал-майора запаса Владимира АЛЕКСЕЕВА.

Как передает корреспондент УНИАН, данный приговор сегодня объявила коллегия судей указанного суда.

Как сообщал УНИАН, 27 июля 2002 года на военном аэродроме Скнилов в результате падения самолета Су-27 погибли 77 человек, в частности 28 детей. Еще 500 человек признаны судом пострадавшими.

24 июня 2005 года Военный апелляционный суд Центрального региона во Львове объявил приговор шести летчикам. На данное время наказания в тюрьме отбывает лишь пилот Владимир ТОПОНАРЬ.

Уголовные дела в отношении четырех генералов Генеральная прокуратура выделила в отдельное производство.

25 февраля этого года Военный апелляционный суд Центрального региона начал рассмотрение уголовного дела по обвинению четырех генералов ВВС Украины, причастных к организации авиашоу на Скниловском аэродроме: С.ОНИЩЕНКО, В.СТРЕЛЬНИКОВА, А.ВОЛОШЕНКО и В.АЛЕКСЕЕВА.