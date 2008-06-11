Путин наградил коммуниста Грача Орденом Дружбы

Народный депутат Украины, лидер коммунистов Крыма Леонид ГРАЧ награжден Орденом Дружбы - высокой наградой Российской Федерации, вручаемой иностранным гражданам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, Л.ГРАЧ награжден орденом "за большой вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Украиной".

Орден Л.ГРАЧУ вручил сегодня в Киеве Чрезвычайный и Полномочный посол РФ в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН. «В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил заслуги Л.ГРАЧА как видного общественного деятеля, занимающего последовательную и принципиальную позицию по укреплению и расширению сотрудничества между Россией и Украиной», - говорится в сообщении. Л.ГРАЧ поблагодарил за награду и вручил российскому послу герб Крыма с дарственной надписью: «Во имя и во славу России – В.ЧЕРНОМЫРДИНУ».

Орден Дружбы вручен Л.ГРАЧУ по Указу Владимира ПУТИНА, когда тот еще занимал пост Президента Российской Федерации. Соответствующий Указ размещен на сайте Кремля.