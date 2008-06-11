Ющенко предложил Медведеву трехсторонний формат переговоров

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ провести газовые переговоры в трехстороннем формате - «Газпром», «Нафтогаз» и представители азиатских стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил новый Посол Украины в РФ Константин ГРИЩЕНКО.

В частности, К.ГРИЩЕНКО сообщил, что во время встречи президентов двух стран в Санкт-Петербурге В.ЮЩЕНКО выступил с предложением провести переговоры по газовым вопросам с участием «Нафтогаза Украины», «Газпрома» и руководства центрально-азиатских стран, откуда поступает газ.

«Этот вопрос находится в процессе проработки, но, я думаю, что это одна из возможностей, которая является реальной, если все элементы наших политических структур сработают эффективно», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Говоря в целом о газовых переговорах между Украиной и Россией, К.ГРИЩЕНКО отметил, что это является чрезвычайно сложной сферой.

«Она сложна потому, что, с одной стороны, любое государство хотело бы иметь самый дешевый газ, а с другой - без выхода на рыночные отношения мы никогда не достигнем того уровня энергосбережения, которого хочет, по-видимому, каждый из нас», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

Оценивая состояние переговоров между Украиной и Россией, К.ГРИЩЕНКО напомнил, что в свое время Президент Украины обнародовал директивы для правительства, в соответствии с которыми и должны вестись переговоры.