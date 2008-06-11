Катеринчуку дают совет, чтобы на нем не поставили крест

Депутат Киевсоета от Блока Виталия Кличко Дмитрий АНДРИЕВСКИЙ убежден, что народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК должен использовать закон об императивном мандате по отношению к “беженцам” из его блока, чтобы спасти свое политическое лицо.

Об этом говорится в заявлении М.АНДРИЕВСКОГО, текст которого передан УНИАН.

По убеждению депутата, основанием для применения нормы закона об императивном мандате является заявление самого Н.КАТЕРИНЧУКА о том, что его фракция в Киевсовете не была образована.

«Если беженцы от Блока Катеринчука, которые вчера голосовали по указанию ЧЕРНОВЕЦКОГО, действительно не вошли во фракцию, то против них вполне законно может быть применен императивный мандат”, - отметил Д.АНДРИЕВСКИЙ.

Он подчеркнул, что такой шаг нужен, в первую очередь, самому Н.КАТЕРИНЧУКУ.

“Ведь после слухов о «техничности» его кандидатуры на выборах мэра, предательство фракции может окончательно поставить крест на карьере политика КАТЕРИНЧУКА», - отметил депутат Киевсовета.

Д.АНДРИЕВСКИЙ сообщил также, что теперь юристы Блока Кличко изучают легитимность проведения сессии Киевсовета от 10 июня в 2008 г. В частности, в части правомочности голосования “политических спринтеров” от Блока Катеринчука и делегирования одного из них в состав счетной комиссии. Если юристы Блока Кличко обнаружат нарушения, то материалы будут направлены в суд.

Справка УНИАН. По результатам выборов 25 мая с.г. в Киевсовет от Блока Николая Катеринчука прошли 5 депутатов среди которых и народный депутат Н.КАТЕРИНЧУК, который потом отказался от мандата депутата Киевсовета. Вместо него был зарегистрирован следующий в избирательном списке Роман ЯРОШЕНКО (член наблюдательного совета ООО “Партнер-Банк”, беспартийный), который вчера вместе с двумя другими депутатами от этой политической силы, - Павлом ТЕСЛЕНКО (директор ЗАО “Красный мак”, член партии “Европейская платформа”) и Борисом ГАВРИЛЕНКО (командир экипажа самолета ЗАО “Авиакомпания “Аэросвит”, беспартийный) поддержали избрание секретарем Киевсовета Олеся ДОВГОГО. Благодаря этим трем голосам была достигнута необходимая поддержка кандидатуры, поданной Киевским городским председателем, в 62 голоса.

Вчера на заседании сессии во время объявления о создании фракций Киевсовета было объявлено о формировании 6: фракции Блока Черновецкого, фракции БЮТ, фракции Кличко, фракции Литвина, фракции Партии регионов и фракции ГАК. О создании фракции Блока Катеринчука объявления не было. Н.КАТЕРИНЧУК подчеркнул, что на сегодняшний день в горсовете не существует фракции или депутатской группы Блока Катеринчука и заявил, что фракции его блока в городском совете не будут созданы до определения единой позиции ее представителей, поскольку сейчас в блоке есть “раскол”.