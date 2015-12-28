Защита Корбана требует от суда обеспечить безотлагательное судебно-медицинское обследование

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат заявил данное ходатайство, учитывая подозрение на ухудшение состояния здоровья Корбана.

Шевчук попросил следственного судью Оксану Бирсу спросить у Корбана о его самочувствии, но судья настаивала, чтобы адвокат продолжал читать документы об определение сторон участников в судебном заседании.

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Адвокат зачитывал договор о предоставлении правовой помощи лидеру партии "УКРОП".

Судья Бирса была определена автоматизированной системой суда для рассмотрения заявления об отводе судьи Николаю Чаусу.

"Я просил бы обеспечить безотлагательное судебно-медицинское обследование лица", - сказал Шевчук.

Адвокат просит рассмотреть данное ходатайство немедленно.

Шевчук сказал, что учитывая то, что такое обследование нельзя осуществить в суде, надо определить медицинское учреждение.

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Ранее адвокаты констатировали, что судебно-медицинское обследование могут осуществить только эксперты Киевского бюро экспертиз.

Предыдущим судьей, 26 декабря, уже выносилось постановление о проведении судебно-медицинское обследование Корбана, но сторона обвинения не обеспечила выполнение этого решения.

В итоге, Шевчук начал настаивать на проведении такого обследования по просьбе самого Корбана и врачей скорой медицинской помощи, которые его сопровождают.

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Адвокаты просят перенести судебное заседание на 9:00.

Следственный судья Бирса заявила, что суд удаляется в совещательную комнату для рассмотрения ходатайств.