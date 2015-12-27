В Днепровский суд в зал заседаний запустили "титушек" (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, они ворвались в зал суда и начали избивать всех присутствующих, в том числе журналистов.

Правоохранители в свою очередь ничего не делают и просто наблюдают.

В то же время в зале суда присутствовала Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.

Сторонники Корбана смогли отбить нападение "титушек", применив огнетушитель.

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В то же время правоохранители в течение нескольких часов отказывались запустить в зал суда две группы разных врачей, которые приехали госпитализировать Корбана.

Слушания по делу Корбана происходили на втором этаже.

После решения суда о закрытии заседания из здания суда правоохранители никого не впускали и не выпускали.

Тітушки увірвались в залу суду Posted by Татьяна Боковня on Sunday, December 27, 2015

Сейчас "титушки" отступили из зала суда.

Количество "титушек" составляло примерно 30 человек специфического вида.

Posted by Татьяна Боковня on Sunday, December 27, 2015

Представители партии "УКРОП" заявляют, что после нападения "титушек" правоохранители задержали двух активистов партии.

Представитель партии заявил, ссылаясь на слова силовиков в масках, что "их вывели, и сейчас они угрожают и мне и всем другим, угрожают, что они нас всех здесь вынесут. Это беспорядок".

Он заявил, что силовики задержали активистов Валентина Симанского и Вадима Сарахмана.

Задержанных отправили в неизвестном направлении.