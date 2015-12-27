Судья решил рассматривать дело Корбана в закрытом режиме

Судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус принял рассмотрение изменения меры пресечения лидеру партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадию Корбану в закрытом режиме без рассмотрения ходатайство стороны защиты об отводе судьи.

Как передает корреспондент УНИАН, во время зачитывания судьей решения весь зал кричал судьи "Ганьба!". Читайте такжеЗаседание по изменению меры пресечения Корбану (прямая трансляция)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter