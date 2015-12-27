Судья Чаус хочет рассматривать изменение меры пресечения в закрытом режиме
20:14, 27 декабря 2015Политика
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Судья Днепровского районного суда города Киева Николай Чаус хочет рассматривать изменение меры пресечения лидеру партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадию Корбану в закрытом режиме.
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Как передает корреспондент УНИАН, сейчас судья объявил очередной перерыв в деле.
Сторона обвинения заявила, что состояние здоровья Корбана "позволяет проводить судебное заседание".
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При этом судья Чаус обратился к стороне защиты спросив: "Что скажете... о закрытом судебном заседании?».
Такие слова вызвали негативную реакцию присутствующих народных депутатов.
Адвокат Оксана Томчук заявила, что судья не может принимать какого-либо решения в этом производстве, так как до сих пор не объявлено до конца начатое процессуальное действие о недоверии судье, об отводе судьи.
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