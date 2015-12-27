Корбана вернули из машины скорой в зал суда
19:59, 27 декабря 2015Политика
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Лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана вернули из машины скорой помощи в зал судебных заседаний в Днепровском районном суде Киева.
УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, он находится в медицинском кресле.
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В зале находятся прокуроры и значительное количество охранников.
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