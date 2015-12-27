Корбана вынесли из здания суда для транспортировки в больницу
18:30, 27 декабря 2015Политика
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Лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана вынесли из здания Днепровского районного суда Киева для транспортировки в медицинское учреждение, выезд с территории суда заблокирован сотрудниками Национальной гвардии.
Геннадий Корбан / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, защита Корбана заявила о недоверии врачам института Амосова и потребовала, чтобы Корбана доставили в любое кардиологическое медицинское учреждение.
Прокуроры и сотрудники СБУ заблокировали в зале заседаний один из выходов из зала, но присутствующие в зале освободили коридор, чтобы Корбана в медицинском кресле вывезли из зала суда.
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Корбана вынесли на улицу во внутренний двор суда, где ждала машина скорой медицинской помощи.
Выезд из территории суда заблокирован.
Правоохранители также не пускают журналистов во внутренний двор территории суда.
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