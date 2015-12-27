По состоянию на 15:20 Корбана еще не доставили в зал судебного заседания

По состоянию на 15:20 в зал судебного заседания в Днепровском районном суде Киева лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана еще не доставили.

Как передает корреспондент УНИАН, адвокат Андрей Мирошник призывает секретаря суда вызвать судью Чауса в зал заседаний. Читайте такжеСделавший Корбану медзаключение руководитель института Амосова находится под следствием - Портнов В зале судебных заседаний присутствуют ряд народных депутатов, в частности Олег Ляшко, Андрей Лозовой, Виталий Куприй, Валентин Дидыч. Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 декабря, судья Чаус решил доставить лидера «УКРОПа» Корбана в суд на 15.00 без обсуждения этого вопроса на заседании.

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