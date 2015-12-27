Суд постановил задержать Корбана и доставить в Днепровский суд

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял судья Николай Чаус.

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"Следственный судья постановил ходатайство удовлетворить. Предоставить разрешение на задержание подозреваемого Корбана Геннадия Олеговича, 24.05.1970 года рождения, и доставку в Днепровский районный суд в зал судебных заседаний на 15:00 27 декабря 2015 года", - сказал судья.

Напомним, сегодня, 27 декабря, Днепровский районный суд Киева продолжил заседание по ходатайству прокуратуры об изменении меры пресечения лидеру партии УКРОП Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря во время заседания лидеру УКРОПа стало плохо. Врач скорой помощи, который находится рядом с Корбаном, заявил, что необходимы реанимационные действия. Однако машину "скорой", куда забрали политика, не выпускали с территории суда Днепровского района.