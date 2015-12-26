Врачи, которые разрешили вывезти Корбана под капельницей в суд, совершили преступление - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Оксана Томчук заявила журналистам после завершения заседания Днепровского районного суда Киева, где должно было рассматриваться ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей.

"Я не знаю, можно ли назвать врачами тех людей, которые сегодня позволили вывезти господина Корбана непосредственно с капельницей сюда, в зал заседания суда", - сказала Томчук.

Читайте такжеСостояние Корбана значительно ухудшилось, его везут из суда в Институт им. АмосоваОна подчеркнула: "Я считаю, что эти люди совершили преступление, поэтому завтра мы будем обращаться с заявлением об уголовном правонарушении".

Адвокат заявила, что врачи не имели права по настоянию прокуратуры в таком состоянии позволить вывезти Корбана из лечебного учреждения.

Томчук назвала пыткой сегодняшний силовой привод и доставку Корбана на судебное заседание.

"Я официально заявляю, что я считаю, что это пыткой. Потому что человек в состоянии после операции - меньше суток прошло с момента операции - он вместо того, чтобы находиться в конкретном учреждении, он находился здесь целый день с 14.00. Господин Корбан не получил ни тех антибиотиков, которые он должен получить, он уже пропустил два вливания - в 17.15 и 20.00", - подчеркнула Томчук.

Как сообщал УНИАН, вечером 25 декабря Корбану в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медучреждении под наблюдением врачей.

Вместе с тем сегодня Днепровский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на взятие под стражу. При этом судья Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительной доставке Корбана в суд.

Адвокаты Корбана просили суд отложить судебное заседание, поскольку их подзащитный не может участвовать в нем по состоянию здоровья.

После этого суд постановил провести медицинскую экспертизу состояния здоровья Корбана и объявил перерыв в заседании до 20.30.

После возобновления заседания суд на 27 декабря перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры. Сторона обвинения не смогла выполнить предыдущее решение суда относительно обеспечения безотлагательного судебно-медицинского обследования состояния здоровья Корбана.

Вечером состояние Корбана ухудшилось: произошла смена синусового ритма сердца, и его под кислородной маской в автомобиле скорой помощи увезли из суда в Институт Амосова.