Врачи, которые разрешили вывезти Корбана под капельницей в суд, совершили преступление - адвокат
Врачи, которые разрешили вывезти лидера партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Геннадия Корбана под капельницей в суд, совершили преступление.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом адвокат Оксана Томчук заявила журналистам после завершения заседания Днепровского районного суда Киева, где должно было рассматриваться ходатайство прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей.
"Я не знаю, можно ли назвать врачами тех людей, которые сегодня позволили вывезти господина Корбана непосредственно с капельницей сюда, в зал заседания суда", - сказала Томчук.
Читайте такжеСостояние Корбана значительно ухудшилось, его везут из суда в Институт им. АмосоваОна подчеркнула: "Я считаю, что эти люди совершили преступление, поэтому завтра мы будем обращаться с заявлением об уголовном правонарушении".
Адвокат заявила, что врачи не имели права по настоянию прокуратуры в таком состоянии позволить вывезти Корбана из лечебного учреждения.
Томчук назвала пыткой сегодняшний силовой привод и доставку Корбана на судебное заседание.
"Я официально заявляю, что я считаю, что это пыткой. Потому что человек в состоянии после операции - меньше суток прошло с момента операции - он вместо того, чтобы находиться в конкретном учреждении, он находился здесь целый день с 14.00. Господин Корбан не получил ни тех антибиотиков, которые он должен получить, он уже пропустил два вливания - в 17.15 и 20.00", - подчеркнула Томчук.
Как сообщал УНИАН, вечером 25 декабря Корбану в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медучреждении под наблюдением врачей.
Вместе с тем сегодня Днепровский районный суд Киева продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на взятие под стражу. При этом судья Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительной доставке Корбана в суд.
Адвокаты Корбана просили суд отложить судебное заседание, поскольку их подзащитный не может участвовать в нем по состоянию здоровья.
После этого суд постановил провести медицинскую экспертизу состояния здоровья Корбана и объявил перерыв в заседании до 20.30.
После возобновления заседания суд на 27 декабря перенес рассмотрение ходатайства прокуратуры. Сторона обвинения не смогла выполнить предыдущее решение суда относительно обеспечения безотлагательного судебно-медицинского обследования состояния здоровья Корбана.
Вечером состояние Корбана ухудшилось: произошла смена синусового ритма сердца, и его под кислородной маской в автомобиле скорой помощи увезли из суда в Институт Амосова.