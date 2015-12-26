Лутковская посетила Корбана в больнице и обдумывает, как реагировать на ситуацию с СБУ

Об этом сообщает ТСН.

"Мы общались около часа. Есть принцип конфиденциальности общения с уполномоченным - я не могу рассказать, о чем мы говорили. Он рассказал ситуацию, собственно, сейчас обдумываю, как реагировать", - рассказала Лутковская.

Адвокат Корбана Оксана Томчук, комментируя вручение повестки лидеру УКРОПа, отметила, что СБУ сделала это не по закону.

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"Я не могу это назвать повесткой. Потому что это повестка следователя, которая вызывает господина Корбана в суд. Такая форма извещения о судебном заседании действующим Кодексом не предусмотрена. Соответствующий вызов должен осуществить суд", - сказала Томчук.

Адвокат отметила, что в палату к Корбану буквально ворвались около 20 человек, предположительно сотрудники СБУ. Они оттолкнули охрану и начали зачитывать ходатайство. При этом лидера партии УКРОП лишь за семь минут до этого перевели из реанимации.

"Я с большой долей вероятности могу сказать, что наверное завтра будет организован какой-либо повод, или просто похищение из больницы господина Корбана, потому что мы понимаем, что есть заказ на изменении меры пресечения. Я лично связываю это с началом кампании на 27 округе", - говорит Оксана Томчук.

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Сам Геннадий Корбан сказал, что не спит уже вторые сутки.

"Первые сутки меня везли вроде на какую-то экспертизу, принудительную, хотя я не отказывался от нее. Вторые сутки не сплю я... Мне недавно сделали операцию, недавно привезли из реанимации. И вот я не сплю сейчас, потому что сейчас какие-то капельницы, потом в 5 утра сдавать анализы. У меня сейчас высокое давление, я только что из реанимации", - говорит лидер УКРОПа.

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Корбан отметил, что врачи поставили ему на сердце два стента. "В одном месте у меня проходимость была 5%, в другом — более 70%. Врач сказал, что нужно госпитализировать и проводить операцию. Но я не понимаю, госпитализирован ли я", - сказал лидер УКРОПа.