ЦИК назначил первые выборы в 10 объединенных территориальных громадах на 27 марта

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЦИК. «Рассмотрев обращение Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Полтавской, Ривненской и Харьковской областных государственных администраций относительно принятия ЦИК решения о назначении первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов в связи с образованием в указанных областях объединенных территориальных громад, комиссия назначила на воскресенье, 27 марта, 2016 года указанные выборы в десяти таких объединенных территориальных громадах указанных областей», - говорится в сообщении.

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При этом ЦИК определила, что с 6 февраля 2016 года начнется избирательный процесс указанных выборов.

Кроме того, Центризбирком обратился в Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления и Комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия с целью предоставления разъяснений относительно применения положений Законов "О добровольном объединении территориальных громад" и "О местных выборах" с учетом пункта 29 части первой статьи 85 Конституции Украины относительно назначения первых выборов сельского, поселкового, городского головы и депутатов сельского, поселкового, городского совета объединенной территориальной громады, в том числе городского (города областного значения), в состав которой вошли территориальные громады сел, поселков, городов, расположенных на территории смежного района, без принятия ВР решения относительно соответствующих изменений в административно-территориальном устройстве.