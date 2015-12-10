В Раде зарегистрирован законопроект о перевыборах мэра Львова 27 марта

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Законопроект зарегистрирован 10 декабря под №3624.

Выборы мэра Львова предлагается назначить на 27 марта 2016 года.

Текст документа на сайте ВР пока отсутствует. На данный момент документ передан руководству парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, на заседании парламента Шпенов назвал свой законопроект "зеркальным" по отношению к законопроекту №3613 о проведении 27 марта внеочередных выборов мэра Кривого Рога Днепропетровской области, который сам при этом назвал неконституционным.

Напомним, ранее в среду Рада закрыла заседание после проведения 5-кратного сигнального голосования по вопросу назначения перевыборов мэра Кривого Рога.

По результатам второго тура выборов мэра Львова, который прошел 15 ноября, мэром был переизбран кандидат от "Самопомочи" Андрей Садовой, получивший 140942 голоса (61,11% действительных голосов). Кандидат от партии "Свобода", бывший вице-спикер Верховной Рады Руслан Кошулинский получил поддержку 85021 избирателя (36,86%).