Довгий демонтирует защитное стекло перед президиумом

Секретарь Киевского городского совета Олесь ДОВГИЙ оценивает факт своего переизбрания на эту должность как большой кредит доверия и высокую ответственность.

Как передает корреспондент УНИАН, комментируя результаты голосования, О.ДОВГИЙ отметил: «Факт моего избрания я оцениваю как большой кредит доверия и высокую ответственность. Я не оцениваю его с позиции собственного успеха и победы».

В то же время новоизбранный секретарь горсовета считает, что депутаты «вынесли важный урок из предыдущей деятельности». «Политические игры не идут на пользу киевлянам. Вот тот урок, который мы усвоили и который я больше всего ценю в данный момент», - сказал он.

О.ДОВГИЙ также заявил, что будет сотрудничать с каждым депутатом, независимо от политических цветов. По его словам, защитное стекло перед президиумом городского совета будет демонтировано. «Это станет первым шагом к открытому диалогу в сессионном зале. Больше никому не удастся спровоцировать меня на какие-то конфликты», - отметил О.ДОВГИЙ.

Он также заверил, что в своей деятельности городской совет будет руководствоваться исключительно регламентом. «Все личные амбиции и симпатии должны быть отброшенные. Именно Регламент должен стать основой нашей работы», - убежден он.

В то же время О.ДОВГИЙ призывал превратить Киевсовет прежде всего в хозяйственный, а не политический орган. «Именно поэтому я отказываюсь делить сессионный зал по политическому принципу – на большинство и меньшинство, на власть и оппозицию. Мы должны объединиться во имя единой цели – развития столицы и повышения благосостояния киевлян», - подчеркнул секретарь Киевсовета.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, за избрание О.ДОВГОГО на должность заместителя Киевского городского председателя - секретаря Киевсовета VI созыва проголосовали 62 депутата.