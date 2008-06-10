Депутаты Катеринчука вынесли сор из избы

Депутаты от Блока Николая Катеринчука в Киевском городском совете предварительно на своем заседании приняли решение принимать участие в голосовании по вопросу избрания заместителя Киевского городского председателя - секретаря Киевсовета.

Об этом сегодня сообщили журналистам депутаты от Блока Катеринчука Борис ГАВРИЛЕНКО, Роман ЯРОШЕНКО и Павел ТЕСЛЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

Они также отметили, что решение было поддержано и самим Николаем КАТЕРИНЧУКОМ.

При этом они объяснили сегодняшнее отсутствие двух своих коллег по фракции тем, что Владимир ЛАНОВОЙ находится в командировке, а Алексей РЕЗНИКОВ - «примкнул» к группе депутатов, которая поддерживала представителя Блока Литвина Виктора ПИЛИПИШИНА.

Подобные действия А.РЕЗНИКОВА они назвали «недопустимыми и позорными» и отметили, что на ближайшем заседании фракции они переизберут председателя.

«Алексей РЕЗНИКОВ не может быть председателем фракции, поскольку сам нарушает договоренности, достигнутые на нашем заседании, и не согласовывает свои действия с нашим лидером», - подчеркнули депутаты от Блока Катеринчука.