Портнов утверждает, что компания Порошенко вывела на Кипр кредитные средства государственного банка

Украинский политик и бывший заместитель главы Администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявил о коррупционной сделке между компанией Богдан Моторс и государственным Укрэксимбанком.

"Обе эти структуры контролируются одним и тем же лицом – украинским Президентом. Но в первом случае - как собственником, а во втором – как руководителем государства, имеющим кадровые, контрольные и корпоративные инструменты контроля над госбанком. Суть сделки заключалась в том, что компания Богдан Моторс не вернула госбанку кредит в сумме 340 600 000 гривен, после чего хозяйственный суд г. Киева принял решение о рассрочке этого долга на 10 лет до 2024 года", - пишет политик.

Посвящается чемодану, вокзалу и Кипру.Недавно мной был опубликован материал о коррупционной сделке между компанией Бог... Posted by Андрей Портнов on Wednesday, 23 December 2015

По его словам, для этого суд принял беспрецедентное решение провести заседание в закрытом режиме, а проигравший этот процесс госбанк забыл подать апелляционную жалобу.

"Закончилась эта афера тем, что госбанк вспомнил об апелляционной жалобе, но вышестоящий суд ее уже не принял из-за пропущенных сроков. Затем решение суда вступило в силу и начался отсчет бесплатного, поедаемого инфляцией, десятилетнего подарка государства своему Президенту", - отметил он.

В 2014 году в некоторых СМИ указывалось, что компания Богдан Моторс, якобы уже не принадлежит украинскому Президенту, но журналисты авторитетного украинского издания INSIDER раскрыли запутанную структуру собственности компании, доказав ее аффилированность с Петром Порошенко.

Он также отмечает, что несмотря на подписанный самим же Президентом Украины закон об обязательном раскрытии конечных собственников компаний, попытки скрыть реального бенефициара Богдан Моторс прослеживаются и из единого государственного реестра Министерства юстиции, в котором указано, что собственник у этой компании отсутствует.

После публичного скандала и серии публикаций, решение суда было отменено.

"Но компания Богдан Моторс не придумала ничего лучше, чем разбить многомиллионную сумму на несколько и вновь двинуться в хозяйственный суд за рассрочкой. Наверное, официальной легендой компании можно было бы считать, что сейчас ей тяжело и очень нужны деньги, но есть одно но. В тот же период, когда компания заблокировала возврат средств государственному банку, она активно выводила деньги на Кипр", - продолжает Портнов.

Как он пишет, это подтверждается выдержками из украинской таможенной базы данных импортных операций. Из нее следует, что компания Богдан Моторс постоянно отправляла деньги кипрской компании HUDC Holding Limited, находящейся по адресу: Kolokotroni & Chrissorogiatissis Street 3040 Limassol, Cyprus.

"Но уже невооруженным глазом видно, что эти платежи похожи на финансовые махинации и отмывание нелегальных средств, так как сложно себе представить, какую уникальную продукцию или услугу должна была получать украинская автомобильная компания у островного Кипра, совершая туда платежи иногда по несколько раз в день. Простыми словами подхожу к выводу, что принадлежащая Петру Порошенко коммерческая компания, формально скрывая своего собственника в едином государственном реестре, примененяя судебные манипуляции отказалась отдавать кредит в сумме 340 млн. гривен государственному банку, также находящемуся под влиянием и контролем украинского Президента. Одновременно компания вывела взятые у государственного банка деньги подконтрольным себе же кипрским компаниям, прикрывшись сомнительными импортными контрактами и закрытыми глазами украинских правоохранителей", - замечает политик.