ВР с опозданием открыла заседание, в сессионный зал прибыли члены Кабмина во главе с Яценюком (прямая трансляция)

Как передает корреспондент УНИАН, руководство парламента вошло в сессионный зал вовремя, однако в зале находилось очень мало депутатов, поэтому прошло некоторое время, пока они собрались.

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Между тем, в президиуме парламента Яценюк общался с первым заместителем лидера фракции "Блока Петра Порошенко" Игорем Кононенко и депутатом от этой фракции, председателем Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Ниной Южаниной. Также с последней общалась министр финансов Наталья Яресько.

Как известно, сегодня парламент должен рассмотреть законопроект о Государственном бюджете Украины на 2016 год.