Рада планирует в 17.00 начать рассмотрение проекта госбюджета на 2016 год

Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня сегодняшнего заседания ВР предусмотрено рассмотреть более 50 вопросов, большинство из которых - экономические.

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В частности, это законопроект о предоставлении правительству полномочий применять адекватные меры экономического характера к государству-агрессору, а также относительно стабилизации финансового положения государства и усовершенствования отдельных положений социальной политики.

Среди прочего, будет рассматриваться законопроект о стимулировании внешнеэкономической деятельности, а также вопросы о мерах содействия капитализации и реструктуризации банков.

Будут рассматриваться также законопроект о финансовой реструктуризации и законопроект о создании конкурентных условий в налогообложении и стимулировании экономической деятельности в Украине.

С предложениями президента будет рассматриваться, в частности законопроект о реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ.

Кроме того, парламент сегодня рассмотрит проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения текущей сессии.

Также в сессионный зал ВР будет вынесен вопрос о предоставлении согласия на задержание и арест народного депутата.