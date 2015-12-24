Рада планирует в 17.00 начать рассмотрение проекта госбюджета на 2016 год
Верховная Рада планирует в 17.00 начать рассмотрение законопроекта "О государственном бюджете Украины на 2016 год".
Как передает корреспондент УНИАН, повесткой дня сегодняшнего заседания ВР предусмотрено рассмотреть более 50 вопросов, большинство из которых - экономические.
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В частности, это законопроект о предоставлении правительству полномочий применять адекватные меры экономического характера к государству-агрессору, а также относительно стабилизации финансового положения государства и усовершенствования отдельных положений социальной политики.
Среди прочего, будет рассматриваться законопроект о стимулировании внешнеэкономической деятельности, а также вопросы о мерах содействия капитализации и реструктуризации банков.
Будут рассматриваться также законопроект о финансовой реструктуризации и законопроект о создании конкурентных условий в налогообложении и стимулировании экономической деятельности в Украине.
С предложениями президента будет рассматриваться, в частности законопроект о реформировании государственных и коммунальных печатных СМИ.
Кроме того, парламент сегодня рассмотрит проект постановления о внесении изменений в календарный план проведения текущей сессии.
Также в сессионный зал ВР будет вынесен вопрос о предоставлении согласия на задержание и арест народного депутата.