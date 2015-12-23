Законопроект об исключении кандидатов из избирательных списков противоречит Конституции – политолог

Об этом в комментарии УНИАН сказал политолог Тарас Чорновил.

«Что касается любых корректив, которые могут происходить после дня голосования. Есть одна элементарная вещь: согласно Конституции единственным источником власти в Украине является народ, который выражает свою позицию на выборах и избирает депутатов», - отметил он.

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«До момента выборов можно дискутировать, могут ли партии менять, переставлять своих кандидатов в списках. Замечаний бы не возникало, если бы это было до момента печати избирательных бюллетеней, если речь идет о первой пятерке, или до момента окончательного подведения итогов выборов, или до момента самого голосования, если речь идет о следующих в списке кандидатурах, которые не фиксируются в самом бюллетене», - сказал Чорновил.

«Такие законопроекты уже не впервые вносятся в Верховную Раду, они пишутся для того, чтобы, проведя в ВР свой определенный блок, набрав определенное количество голосов за счет показательных людей – герои АТО, актеры, хорошие экономисты, потом часть этих людей просто выкинуть и включать тех, за кого люди никогда бы не проголосовали - спонсоры партии, криминалитет», - считает политолог.

«Эта инициатива – это ревизия воли избирателя, нарушение базовой нормы Конституции. Это вещи, о которых даже говорить не стоит серьезно», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада не включила в повестку дня сессии законопроект о внесении изменений в Закон "О выборах народных депутатов Украины" (в части исключения кандидатов в народные депутаты из избирательного списка в многомандатном округе) (№ 3700).

Проектом закона предлагается предоставить партиям право вносить изменения в списки кандидатов в народные депутаты от партии после установления результатов выборов, путем исключения, приняв соответствующее решение съезда партии. Данный законопроект был зарегистрирован лидерами фракций "БПП" Юрием Луценко, "Батькивщины" Юлией Тимошенко, "Народного фронта" Максимом Бурбаком, "Самопомочи" Олегом Березюком и Радикальной партии Олегом Ляшко.