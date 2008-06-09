Руководство Соцпартии не согласно, что руководит мёртвой партией

Руководство Социалистической партии Украины с уважением относится к решению Николая ДАНИЛИНА об отставке с должности председателя Киевского городского комитета СПУ, а его эмоциональные заявления относит к сложному душевному состоянию политика, который тяжело переживает результаты голосования за свою кандидатуру на выборах мэра Киева.

Об этом идет речь в заявлении пресс-службы СПУ, переданном агентству УНИАН.

В документе отмечается, что заявление об отставке Н.ДАНИЛИНА отвечает “общепринятой европейской практике”. “Вполне логично, что политический лидер, который решил идти на выборы мэра Киева, но набрал на них несколько десятков голосов – на порядок меньше, чем количество членов партии в столице, не имеет морального права и дальше занимать эту должность”, - говорится в заявлении.

Между тем, по словам социалистов, “вызывает удивление, почему Н.ДАНИЛИН одновременно с отставкой решил бросаться оскорблениями в адрес товарищей по партии, обвинять руководство СПУ в «одиозности». В заявлении речь идет о том, что и “все пожелания господина ДАНИЛИНА о его поддержке в ходе выборов руководством СПУ были выполнены, несмотря на то, что многие существенные замечания по поводу ошибок в ходе организации выборов он демонстративно проигнорировал”.

“К сожалению, авторитет кандидата в мэры Н.ДАНИЛИНА в Киеве, где он, по его словам, проработал на протяжении 17 лет, оказался мизерным, - в пределах статистической погрешности”, - сказано в заявлении.

“Провал Н.ДАНИЛИНА на выборах мэра Киева и его отставка является болезненным, но важным уроком для партии, а социалисты в столице, наконец, смогут перестроить работу в соответствии с современными требованиями и потребностями успешной политической работы”, - подчеркивается в заявлении СПУ.

Как сообщал УНИАН, первый секретарь Киевского городского комитета СПУ Н.ДАНИЛИН объявил о своей отставке и заявил, что СПУ «умерла».

В заявлении сказано, что свидетельством этого являются результаты досрочных выборов в Киевсовет. По словам Н.ДАНИЛИНА, партия "потеряла своих избирателей, а новых найти не смогла. А неголосование в Киеве членов СПУ за партийный список, где не было ни одного олигарха и застройщика, а были лишь свои однопартийцы, свидетельствует о том, что партия уже не является авторитетом даже для тех, кто имеет к ней непосредственное отношение".

***Н.ДАНИЛИН баллотировался на выборах мэра Киева 25 мая и возглавлял список СПУ в Киевсовет. На этих выборах его кандидатуру поддержали 0,15% избирателей, а за СПУ проголосовали 0,29% избирателей.