В БЮТ рассказали, что будет, если из Верховной Рады выйдет буфет

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не имел права зачитывать в парламенте заявления народных депутатов Игоря РЫБАКОВА и Юрия БУТА о выходе из коалиции.

Как сообщает пресс-служба БЮТ, об этом заявил народный депутат Андрей ПОРТНОВ.

Он отметил, что Конституция и закон требуют от председателя Верховной Рады действовать исключительно способом и в пределах прямо предоставленных ему полномочий. «Ни один из этих актов и регламент Верховной Рады не уполномочивает спикера парламента зачитывать заявления, которые не соответствуют Конституции и закону», - сказал А.ПОРТНОВ.

Комментируя заявление Партии регионов, которая призывает председателя Верховной Рады объявить о прекращении функционирования коалиции, А.ПОРТНОВ подчеркнул, что соответствующее объявление не будет нести никаких юридических последствий, поскольку народный депутат не является субъектом формирования коалиции. «Выход отдельных депутатов из коалиции имеет такие же юридические последствия, как и выход парламентского буфета из состава Верховной Рады», - отметил он

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.

Сегодня член политсовета Партии регионов, народный депутат Сергей ЛЕВОЧКИН заявил, что председатель ВР в соответствии с Конституцией Украины обязан официально объявить о распаде коалиции на следующем пленарном заседании парламента.