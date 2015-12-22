Гройсман: необходимо принять бюджет-2016 до нового года "в достаточно экстремальных условиях"
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман подчеркивает необходимость принять бюджет на 2016 год до нового года "в достаточно экстремальных условиях".
Об этом спикер парламента сказал на заседании. Он подчеркнул: "Чрезвычайно важно, чтобы мы вошли в новый год с бюджетом. Мы находимся в достаточно экстремальных условиях".
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По его словам, в таких условиях необходимо принимать бюджет и связанные с ним законопроекты в чрезвычайно сжатые сроки. "Хочу подчеркнуть, что все мы осознаем сегодня, что, скорее всего, бюджет, который мы имеем, скорее тактический, чем стратегический", - подчеркнул Владимир Гройсман.
При этом он отметил, что осознавая это, есть понимание, что данный бюджет должен быть доработан. Он призвал к поддержке бюджета, отмечая, что "в январе, максимум в феврале, мы должны доработать каждую статью расходов, каждое направление, которое подлежит реформам. С тем, чтобы принять окончательное решение".