Гройсман: необходимо принять бюджет-2016 до нового года "в достаточно экстремальных условиях"

Об этом спикер парламента сказал на заседании. Он подчеркнул: "Чрезвычайно важно, чтобы мы вошли в новый год с бюджетом. Мы находимся в достаточно экстремальных условиях".

Читайте такжеРада примет госбюджет-2016 в четверг 24 декабря - заместитель председателя фракции БПП

По его словам, в таких условиях необходимо принимать бюджет и связанные с ним законопроекты в чрезвычайно сжатые сроки. "Хочу подчеркнуть, что все мы осознаем сегодня, что, скорее всего, бюджет, который мы имеем, скорее тактический, чем стратегический", - подчеркнул Владимир Гройсман.

При этом он отметил, что осознавая это, есть понимание, что данный бюджет должен быть доработан. Он призвал к поддержке бюджета, отмечая, что "в январе, максимум в феврале, мы должны доработать каждую статью расходов, каждое направление, которое подлежит реформам. С тем, чтобы принять окончательное решение".