Путин пожаловался, что европейская делегация покинула переговоры по ЗСТ со словами "игра закончена"

Об этом сообщает РИА "Новости".

По словам Путина, европейская делегация покинула переговоры со словами «игра закончена».

«Игра закончена и ушли, а пресс-релиз сегодня выпустили, что российская делегация сорвала переговоры», - заявил президент, отметив, что «это не очень по-европейски, совсем не толерантно».

При этом Путин уверен, что стороны продолжат переговоры.

«Я думаю, что мы еще многократно вернемся к этим вопросам. Мы хотим наладить отношения с нашими партнерами и вот по этой тематике, с Украиной хотим, и с Евросоюзом хотим», - заявил президент РФ.

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Как сообщал УНИАН, Украина, Евросоюз и Россия 21 декабря проводили трехстороннюю встречу в Брюсселе для достижения договоренности о неприменении торговых ограничений со стороны РФ в отношении нашей страны в связи с имплементацией зоны свободной торговли с ЕС.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после консультаций заявил, что они завершились безрезультатно.

Президент России Владимир Путин 16 декабря подписал указ о прекращении с 1 января 2016 года действия договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, которая действовала в рамках ЗСТ СНГ.

Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли,которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ снова заявила о необходимости отсрочить введение в действие соглашения о зоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.