На Яценюка надавили, чтобы он зачитал заявления "выходцев" из коалиции?

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК нарушил Конституцию и регламент работы ВР, когда озвучил заявления народных депутатов Игоря РЫБАКОВА и Юрия БУТА о выходе из коалиции.

Такое мнение высказал УНИАН директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА, комментируя возможность переформатирования коалиции.

«Очевидно, на Арсения ЯЦЕНЮКА предварительно очень сильно надавили, после чего он решился на беспрецедентный шаг – оглашение заявлений депутатов о выходе из коалиции. Действующее законодательство не предусматривает такого правового понятия как выход из коалиции отдельных народных депутатов, поскольку они не являются субъектами формирования коалиции. Председатель Верховной Рады лично с трибуны мог зачитать лишь заявления о выходе этих депутатов из фракций, которые в свою очередь формируют коалицию», – заявил директор АМС.

По мнению В.БАЛЫ, заявлению депутатов необходимо в первую очередь дать юридическую оценку, а затем расценивать в политической плоскости.

«С юридической точки зрения, заявления БУТА и РЫБАКОВА не имеют ровным счетом никаких последствий, кроме как логичного выхода их из фракций, введения в действия нормы императивного мандата и дальнейшей замены их другими персоналиями. А если давать этому поступку политическую оценку, то стоит однозначно констатировать попытку давления внешних сил на деятельность коалиции и правительства», - подчеркнул эксперт.

Как сообщал УНИАН, 6 июня председатель Верховной Рады Украины А.ЯЦЕНЮК на заседании парламента зачитал заявления народных депутатов И.РЫБАКОВА (фракция БЮТ) и Ю.БУТА (фракция “ Наша Украина – Народная самооборона ”) о выходе из коалиции.