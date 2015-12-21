Еврокомиссия заявила о давлении со стороны РФ во время переговоров по ЗСТ между Украиной и ЕС

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, поступившем в распоряжение РБК.

Действия России «нарушили условия», согласованные министрами для участия в переговорах, отмечает ЕК. «Любые угрозы или ответные меры со стороны России противоречат цели и духу этих переговоров», - говорится в заявлении.

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Еврокомиссия в свою очередь предложила провести еще одну встречу трехсторонней рабочей группы после 1 января 2016 года, чтобы «найти практические решения конкретных проблем, поднятых Россией». ЕК также выдвинула условие новых переговоров, согласно которому Россия не должна предпринимать дальнейшие ответные меры в отношении Украины.

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Как сообщал УНИАН, Украина, Евросоюз и Россия сегодня, 21 декабря, проводили трехстороннюю встречу в Брюсселе для достижения договоренности о неприменении торговых ограничений со стороны РФ в отношении нашей страны в связи с имплементацией зоны свободной торговли с ЕС.

Президент России Владимир Путин 16 декабря подписал указ о прекращении с 1 января 2016 года действия договора о зоне свободной торговли между Россией и Украиной, действовавшего в рамках ЗСТ СНГ.

Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.

Предполагалось, что режим свободной торговли между Украиной и ЕС начнет действовать с октября 2014 года. Однако в сентябре 2014 года, после консультаций в Брюсселе представителей Еврокомиссии, Украины и РФ, стороны договорились об отсрочке введения положений соглашения до 31 декабря 2015 года.

Позже РФ вновь заявила о необходимости отсрочить введение в действие соглашения озоне свободной торговли между Евросоюзом и Украиной. Российская сторона угрожает Украине полным товарным эмбарго в случае, если соглашение вступит в силу.