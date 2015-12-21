Климкин: смысл в консультациях по ЗСТ Украина-ЕС после указа Путина "не очевиден"

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня в Брюсселе перед началом соответствующих консультаций.

Климкин считает, что сейчас стороны должны понять, что может произойти с начала следующего года.

"После известного указа президента Путина и всех известных мер весь смысл этих консультаций, я скажу это дипломатично, не является очевидным", - заявил он.

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Климкин считает, что сейчас должна пройти "дискуссия, нужно ли нам дальнейшее обсуждение".

"Что я могу представить, так это своего рода экспертные консультации. Но какого рода, в каких сферах? Может, мы сможем договориться по поводу торговых барьеров или иных вопросов, но я не вижу на данный момент консультаций на политическом уровне. Мы должны понять, как это будет работать в будущем. Это как раз про сегодняшнюю миссию - понять, что может быть с 1 января", - разъяснил он свое видение.

По словам министра, стороны провели 15 раундов экспертных консультаций. "Я вижу не так много причин, почему мы должны собираться 21 декабря и говорить о вопросах углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли после известного указа президента Путина. Этот указ противоречит нормальной логике этого процесса, противоречит международному законодательству, потому что в соответствии с Венской конвенцией вы не можете просто объявить, что договоренность может быть отменена в одностороннем порядке, а Соглашение СНГ не является односторонним", - отметил Климкин.

Кроме того, в Киеве считают, что этот указ "даже противоречит российским законам, в которых по поводу международных соглашений четко сказано, что вы не можете отменить свое участие в многосторонних договоренностях и не можете действовать против логики, соответствующей Венской конвенции".

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"Но то, что мы имеем сейчас, - это новые российские предложения, которые поступают во время каждого раунда консультаций. Но их логика абсолютно такая же - помешать нам и ЕС эффективно реализовать в будущем углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли", - заявил министр.

Климкин еще раз отметил, что "российская обеспокоенность является политической". "Мы считаем, что российская экономика получит выгоду от соглашения об ассоциации", - сказал он.

Как сообщалось, сегодня, 21 декабря, в Брюсселе продолжаются трехсторонние консультации на политическом уровне Украины, России и Еврокомиссии относительно ЗСТ между Украиной и ЕС.

19 декабря заместитель главы МИД по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявляла, что на трехсторонней встрече Украины, РФ и Еврокомиссии 21 декабря будут обсуждаться нарушения, связанные с указом Путина об отмене ЗСТ между РФ и Украиной с 1 января 2016 года.