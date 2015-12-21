В Кремле заявили об отсутствии договоренностей о встрече в "нормандском формате" на уровне глав государств

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Еще в Париже (в сентябре) речь шла о том, что было бы хорошо так или иначе, в том или ином формате иметь возможность переговорить до конца года, чтобы сверить часы по тому, как реализуются отложенные на тот момент положения Минских договоренностей», - сказал Песков.

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По его словам, «пока каких-то согласованных планов на этот счет нет», в том числе и по возможности телефонного разговора лидеров.

«Контакты осуществляются, но пока каких-то согласованных форматов для общения нет», - добавил он.

При этом Песков обвинил власти Украины в невыполнении Минских соглашений.

«Сейчас мы можем с большим сожалением в очередной раз констатировать отсутствие какого-либо прогресса, констатировать, что в данном случае ситуация с реализацией Минских договоренностей может быть сдвинута с мертвой точки, на которой она сейчас находится, исключительно Киевом», - отметил Песков.

По его словам, «здесь нет места для каких-либо интерпретаций, все четко черным по белому написано на бумаге».

«Киев не выполняет Минские договоренности. Эта тема неоднократно вставала на повестке дня контактов российских представителей, в том числе президента, с международными коллегами. Это были и представители США, европейских государств. На это обращалось внимание, и мы призывали партнеров использовать весь возможный инструментарий для влияния на Киев с тем, чтобы побудить его придерживаться идеи выполнения своих обязательств. Пока мы с сожалением констатируем, что мы этого не видим», - сказал Песков.