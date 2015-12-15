Санкции с РФ будут сняты после выполнения Минских соглашений – Керри

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Госсекретарь США Джон Керри сказал по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

«Хочу также подчеркнуть, что необходимо предпринять шаги, касающиеся имплементации Минских договоренностей и продолжать усилия для того, чтобы разрешить конфликт в Украине. Мы согласились в том, что нам нужно продолжать двусторонние оценки, по которым договорились. Что чем скорее будут имплементированы Минские соглашения, тем скорее могут быть отменены санкции США и Евросоюза», - сказал Керри.

Читайте такжеКерри: США могут работать с Россией по конкретным проблемам

Он подчеркнул, что должны быть выполнены обязательства каждой из сторон в соответствии с Минскими соглашениями.

«Мы знаем, что еще осталось проделать большую работу», - сказал он.

В тоже время, Лавров заявил, что в ходе переговоров стороны обменялись оценками по урегулированию кризиса в Украине.

«И Россия, и США в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты между президентами Путиным и Обамой, поддерживают минские договоренности и нормандский формат и будут использовать все свои возможности для того, чтобы добиться полного выполнения минских соглашений», - сказал Лавров.

Читайте такжеДело принципа: Меркель заявила о поддержке санкций против РФ

Он отметил, что есть конкретные идеи о том, как это наиболее эффективно продвигать, «и мы рассчитываем оставаться в контакте с нашими американскими коллегами».