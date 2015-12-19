Утвержден состав делегации для трехсторонних консультаций с Россией по ЗСТ Украины c ЕС

Согласно правительственному распоряжению от 18 декабря, возглавит украинскую делегацию министр иностранных дел Павел Климкин.

Читайте такжеПорошенко сожалеет, что Россия приостанавливает действие ЗСТ с Украиной, но готов заплатить эту цену за европейский выборКроме Климкина в делегацию входят заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль и заместитель министра экономического развития и торговли, торговый представитель Украины Наталья Микольская.

Как отмечается в документе, консультации в формате Украина-ЕС-РФ пройдут 21 декабря 2015 года в Брюсселе.

Как сообщал УНИАН, президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что 21 декабря - срок, когда Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии могут разрешить разногласия в вопросе применения с 1 января 2016 года углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Украина-ЕС.

Путин подписал указ о приостановке с 1 января 2016 года действия Договора о зоне свободной торговли между РФ и Украиной, который действовал в рамках ЗСТ СНГ.