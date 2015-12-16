Юнкер: 21 декабря - последний шанс для Украины и России договориться по ЗСТ Украина-ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом он заявил в среду в Брюсселе перед началом заседания мини-саммита Украина - ЕС при участии руководства Европейского Союза и Украины.

Юнкер заверил, что Еврокомиссия поддерживает Украину в то время, как Украина продолжает путь реформ.

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"Как вам известно, углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли между Украиной и ЕС должна заработать с 1 января 2016 года. Это - возможности для нашего торгового обмена, для создания рабочих мест. Вместе с украинскими властями мы задействованы в консультациях с Россией. Некоторый прогресс был достигнут, но не все расхождения были решены. 21 декабря состоится встреча в Брюсселе, и это - последний шанс найти совместное решение. Все стороны должны сесть за стол в духе поиска совместного решения", - сказал президент ЕК.

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