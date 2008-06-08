В России говорят, что с Черноморским флотом успеется

МИД России не видит практической необходимости для начала переговоров по выводу Черноморского флота России из Севастополя, заявил первый заместитель министра иностранных дел Андрей ДЕНИСОВ.

«Мы не видим в этом никакой практической необходимости. Нет таких тем, которые нам надо загодя обсуждать», - сказал он.

«Это не тот вопрос, который сейчас надо рассматривать. Есть время, все мы успеем сделать», - сказал первый заместитель министра иностранных дел РФ, сообщает «Газета.Ру».