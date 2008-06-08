В России говорят, что с Черноморским флотом успеется
16:43, 08 июня 2008Политика
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МИД не видит практической необходимости
МИД России не видит практической необходимости для начала переговоров по выводу Черноморского флота России из Севастополя, заявил первый заместитель министра иностранных дел Андрей ДЕНИСОВ.
«Мы не видим в этом никакой практической необходимости. Нет таких тем, которые нам надо загодя обсуждать», - сказал он.
«Это не тот вопрос, который сейчас надо рассматривать. Есть время, все мы успеем сделать», - сказал первый заместитель министра иностранных дел РФ, сообщает «Газета.Ру».
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