Еврокомиссия предлагает включить Украину в список стран с безвизовым режимом с ЕС

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующий вывод был обнародован в пятницу в Брюсселе Европейской Комиссией.

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"Комиссия считает, что Украина выполнила все требования четырех блоков второй фазы Плана действий по либерализации визового режима. Учитывая общие отношения между ЕС и Украиной, Комиссия представит в начале 2016 года законодательное предложение внести поправку в законодательный акт (номер 539/2001)", - говорится в докладе.

Это предложение должно быть утверждено Советом ЕС и Европейским парламентом, после чего оно вступит в силу.

В свою очередь президент Петр Порошенко написал в "Твиттере", что Европейская комиссия подтвердила выполнение Украиной всех критериев Плана действий по визовой либерализации.

Тем временем на сайте Еврокомиссии уже опубликован шестой отчет Еврокомиссии по выполнению Украиной Плана действий по визовой либерализации (ПДВЛ). Несмотря на то, что отчет констатирует выполнение Украиной всех требований ПДВЛ, в нем косвенно признается, что Украина еще не завершила выполнение некоторых пунктов плана в части борьбы с коррупцией.