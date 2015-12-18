Сайт Еврокомиссии официально опубликовал отчет о безвизовом режиме с Украиной

Отчет Еврокомиссии будет направлен Европейскому совету и Европейскому парламенту и на основе этого документа они должны утвердить решение относительно либерализации визового режима с Украиной, передает "ЕвроПравда".

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Несмотря на то, что отчет констатирует выполнение Украиной всех требований ПДВЛ, в нем косвенно признается, что Украина еще не завершила выполнение некоторых пунктов плана в части борьбы с коррупцией.

Однако Еврокомиссия согласилась запустить процесс отмены виз, не дожидаясь, когда Украина завершит выполнение этих пунктов, основываясь на обещании украинской власти завершить эту работу.

Шестой отчет Еврокомиссии по выполнению Украиной Плана действий визовой либерализации предусматривает рекомендацию ЕС об отмене виз для граждан Украины без каких-либо предварительных условий для этого.

В частности, президент и премьер-министр Украины предоставили ЕС гарантии завершения в I квартале 2016 года:

- эффективного запуска Национального антикоррупционного бюро;

- формирования Специализированной антикоррупционной прокуратуры, изменив закон о прокуратуре;

- окончательного создания и начала работы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции;

- внесения изменений в закон об Агентстве по возврату активов, а также законов о спецконфискации и аресте имущества;

- внесения изменений в госбюджет, где будет предусмотрено финансирование упомянутых органов.

В то же время предложение Совету ЕС об отмене виз поступит ещедо выполнения Украиной этих обязательств, которые, по договоренности с ЕК, Киев взял на себя самостоятельно.

Напомним, Европейская комиссия в пятницу окончательно приняла шестой отчет по выполнению Украиной требований Плана действий визовой либерализации.