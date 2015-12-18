ЕК подтвердила выполнение Украиной всех критериев Плана действий по визовой либерализации – Порошенко

14:52, 18 декабря 2015
Политика
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Европейская комиссия подтвердила выполнение Украиной всех критериев Плана действий по визовой либерализации.

Фото УНИАН

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

«Еврокомиссия подтвердила выполнение Украиной всех критериев Плана действий по визовой либерализации. Безвизовому режиму – быть», - написал он.

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Напомним, на сайте Еврокомиссии уже опубликован шестой отчет Еврокомиссии по выполнению Украиной Плана действий по визовой либерализации (ПДВЛ).

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