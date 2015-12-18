ЕК подтвердила выполнение Украиной всех критериев Плана действий по визовой либерализации – Порошенко
14:52, 18 декабря 2015Политика
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Европейская комиссия подтвердила выполнение Украиной всех критериев Плана действий по визовой либерализации.
Президент Украины Петр Порошенко / Фото УНИАН
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.
Єврокомісія підтвердила виконання Україною всіх критеріїв Плану дій візової лібералізації.Безвізовому режиму - бути! pic.twitter.com/fTSiFUkEWm
— Петро Порошенко (@poroshenko) 18 Грудень 2015
«Еврокомиссия подтвердила выполнение Украиной всех критериев Плана действий по визовой либерализации. Безвизовому режиму – быть», - написал он.
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Напомним, на сайте Еврокомиссии уже опубликован шестой отчет Еврокомиссии по выполнению Украиной Плана действий по визовой либерализации (ПДВЛ).
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