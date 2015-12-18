Савченко передала в суд собственноручно подписанное заявление о взятии Корбана на поруки (фото)
12:58, 18 декабря 2015Политика
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Украинская летчица и народный депутат Надежда Савченко, против которой ведется судебный процесс в России, передала в суд ходатайство о взятии на поруки лидера партии УКРОП Геннадия Корбана.
Фото УНИАН
Заявление Савченко передал Владимир Рубан и готов засвидетельствовать его достоверность. Также на поруки готовы взять народные депутаты Виталий Куприй, Валентин Дидыч и Андрей Денисенко, которые присутствуют в зале суда. Адвокаты просят приобщить заявление к материалам дела.
"Необходимо отметить, что я, Надежда Савченко, находясь в плену, как никто другой понимаю, что презумпция невиновности должна действовать и никто не должен лишать человека свободы пока его вина не доказана".
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