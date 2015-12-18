Савченко передала в суд собственноручно подписанное заявление о взятии Корбана на поруки (фото)

Заявление Савченко передал Владимир Рубан и готов засвидетельствовать его достоверность. Также на поруки готовы взять народные депутаты Виталий Куприй, Валентин Дидыч и Андрей Денисенко, которые присутствуют в зале суда. Адвокаты просят приобщить заявление к материалам дела.

"Необходимо отметить, что я, Надежда Савченко, находясь в плену, как никто другой понимаю, что презумпция невиновности должна действовать и никто не должен лишать человека свободы пока его вина не доказана".