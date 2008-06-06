Протестующие намерены перекрыть трассу Киев-Борисполь

Представители КСП «Бориспольское» намерены на следующей неделе перекрыть в знак протеста трассу Киев-Борисполь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН депутат Бориспольского горсовета Ярослав ГОДУНОК.

«Мы однозначно перекроем движение на трассе Киев-Борисполь, это мы сделаем на следующей неделе. И на следующей неделе или через неделю мы обязательно проведем акцию протеста возле Кабинета министров, Верховной Рады Украины, Генеральной прокуратуры, Киевской областной прокуратуры, где мы озвучим конкретные требования. Эта будет большая масштабная акция… Основная акция будет проходить возле стен администрации Президента», - сказал Я.ГОДУНОК.

По его словам, представители КСП «Бориспольское» намерены обратиться с конкретными требованиями. «Наши требования, чтобы Президент посадил за решетку всех судей, которые вынесли решения о том, что земли нужно отобрать, посадил за решетку и уволил из правоохранных органов всех работников милиции, которые ненадлежащим образом выполняли свои обязанности, а именно - почему до этого времени за избиение наших инициаторов не отвечает ни один правоохранитель, который рассказывает, что сам шел, ударился и т.д. Он бездействует, то есть, ненадлежащим образом выполняет свои обязанности», - сказал Я.ГОДУНОК, добавив, «будем требовать не просто какой-то реакции, а конкретных действий».

Адвокат Виктор КОЛБАНЦЕВ сообщил: «У нас было общее собрание КСП «Бориспольское» и мы приняли решение не сообщать заранее дату пикетирования, чтоб не было препятствий. Но я думаю, что в ближайшее время это произойдет».

Как сообщал УНИАН, после инициации в 1998 года со стороны кредиторов банкротства КСП «Бориспольское» и «Бортничи» ликвидационная комиссия в 2001 году заключила с АОЗТ «Укрфинком» договор купли-продажи на земли и имущество бывших сельхозпредприятий, а затем по иску «Укрфинкома» к ликвидаторам Автозаводской районный суд г. Кременчуг Полтавской области обязал Бориспольскую райгосадминистрацию выдать распоряжение о бесплатной передаче в собственность «Укрфинкома» более 4 тысяч га земли. В перечень этих земель вошли и селянские паи, хотя на момент банкротства они уже не относились к землям КСП и находились в частной собственности жителей Счастливого и Горы.

Селяне узнали об этих махинациях лишь в марте 2006 года, когда Бориспольский межрайонный суд отменил их акты на право собственности на землю.

Поскольку сроки апелляционного обжалования по многим судебным решениям уже истекли, селяне организовали акцию протеста вдоль Бориспольской трассы.

16 августа 2006 г. Киевский административный апелляционный суд обновил сроки обжалования решения Бориспольского межрайонного суда, которым у местных селян были отобраны земельные паи.