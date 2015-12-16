Рассмотрение иска Тягнибока к Авакову перенесено на 30 декабря

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня объявила судья Печерского суда Татьяна Остапчук.

Таким образом, было удовлетворено ходатайство представителей интересов в суде Авакова и МВД, которые просили предоставить время для ознакомления с дополнением к исковой жалобе - оптическим носителем, на котором записан брифинг Авакова для журналистов, во время которого тот обвиняет в организации беспорядков возле здания Верховной Рады 31 августа "Свободу" и ее лидера Тягнибока.

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Авторы мотивировали свое ходатайство тем, что в дополнениях к исковой жалобе им не был предоставлен этот оптический носитель, и они, соответственно, не смогли подготовить свои возражения на содержание этого дополнения.

"Суд на месте принял решение объявить в деле перерыв до 30 декабря 12:30", - сказала Остапчук.

Напомним, 31 августа после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать парламент, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната, в результате чего погибли четверо бойцов Нацгвардии и еще около 150 человек пострадали.

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По данным силовиков, митинг под ВР был организован, в частности, "Свободой". Аваков обвинил лично Тягнибока в организации этого теракта. Впоследствии правоохранители многократно допрашивали как представителей руководства "Свободы", так и местных активистов политсилы, а ряд деятелей партии был отправлен под арест.

Самого Тягнибока Генеральная прокуратура вызвала на допрос по этому делу 17 декабря.