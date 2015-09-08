Тягнибок подает в суд на Авакова из-за обвинений в причастности к столкновениям под Радой

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок заявил сегодня в интервью журналистам перед тем, как зайти на допрос в МВД.

«Сегодня я подпишу исковое заявление в Печерский суд», - сказал Тягнибок.

При этом он выразил уверенность, что выиграет этот иск у министра МВД.

По словам Тягнибока, действующая власть пытается оказать давление на судебную систему и также осуществляет политическое преследование активистов, в частности, ВО «Свобода».

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Как сообщал УНИАН, 31 августа, в день, когда произошли столкновения между митингующими и правоохранителями возле Верховной Рады, Аваков прямо обвинил лидера партии ВО «Свобода» Тягнибока в беспорядках под зданием Верховной Рады.

«Я напрямую обвиняю Олега Тягнибока и его партию «Свобода». Я считаю, что это преступление, а не политическая борьба», - сказал Аваков. Он отметил, что лично просматривал видео, фотографии, на которых Тягнибок стоял рядом, когда жестоко избивали солдата Национальной гвардии.

Справка УНИАН. 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната. Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях под Верховной Радой вызвало на допрос председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а также членов «Свободы» Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.