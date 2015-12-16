Генпрокуратура зовет Тягнибока на допрос по событиям 31 августа

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь "Свободы" Кристина Равлюк.

По ее словам, допрос по делу относительно событий под Верховной Радой 31 августа должен начаться в четверг в 14:00, перед этим состоится подход Тягнибока к прессе.

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Напомним, 31 августа после принятия в первом чтении изменений к Конституции в части децентрализации агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать парламент, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната, в результате чего погибли четверо бойцов Нацгвардии и еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован, в частности, "Свободой". Министр внутренних дел Арсен Аваков обвинил лично Тягнибока в организации этого теракта. Впоследствии правоохранители многократно допрашивали как представителей руководства "Свободы", так и местных активистов политсилы, а ряд деятелей партии был отправлен под арест.

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