Польша поможет Украине в реализации реформы децентрализации – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Киеве.

«Мы очень благодарны за предложенную помощь. Прежде всего речь идет о помощи в имплементации реформы в части децентрализации Украины», - заявил он.

«Мы договорились, что Польша готова оказать Украине помощь как в виде советников, которые будут работать как при украинском правительстве и при субъектах местного самоуправления, так и пригласить руководителей наших субъектов местного самоуправления в Польшу для демонстрации доступа к программам европейских фондов», - отметил президент.

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«Это важно, чтобы новоизбранные представители местного самоуправления имели возможность в полном объеме использовать польский опыт, тем более, что реформу децентрализации мы делали, основываясь именно на польской модели, которая доказала свою эффективность», - добавил Порошенко.

Также, по его словам, Польша окажет поддержку Украине в сфере реформы украинской налоговой системы, таможенной службы в контексте эффективной борьбы с коррупцией.