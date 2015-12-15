Польша поможет Украине в реализации реформы децентрализации – Порошенко
Польша будет оказывать Украине помощь в имплементации реформы децентрализации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Киеве.
«Мы очень благодарны за предложенную помощь. Прежде всего речь идет о помощи в имплементации реформы в части децентрализации Украины», - заявил он.
«Мы договорились, что Польша готова оказать Украине помощь как в виде советников, которые будут работать как при украинском правительстве и при субъектах местного самоуправления, так и пригласить руководителей наших субъектов местного самоуправления в Польшу для демонстрации доступа к программам европейских фондов», - отметил президент.
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«Это важно, чтобы новоизбранные представители местного самоуправления имели возможность в полном объеме использовать польский опыт, тем более, что реформу децентрализации мы делали, основываясь именно на польской модели, которая доказала свою эффективность», - добавил Порошенко.
Также, по его словам, Польша окажет поддержку Украине в сфере реформы украинской налоговой системы, таможенной службы в контексте эффективной борьбы с коррупцией.