Суд по делу российских ГРУшников допросил врача, делавшего анестезию Ерофееву

Как передает корреспондент УНИАН, коллегия Голосеевского райсуда допросила врача-анестезиолога Михаила Кутя, который 16 мая 2015 года делал анестезию Ерофееву, когда его оперировали после получения ранения и столкновения с бойцами сил АТО.

Куть на суде рассказал, что слышал разговор Ерофеева с украинскими военнослужащими в больнице города Счастье. В ходе этого разговора Ерофеев назвался российским военнослужащим и рассказал, к какой воинской части принадлежит он и Александров, где она дислоцируется и какое задание они выполняли на территории Луганской области.

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Также Куть сообщил, что во время его общения с Ерофеевым он обратил внимание на специфический акцент в русском языке Ерофеева.

Как сказал врач, этот акцент был не характерен для местных.

Кроме того, по словам Кутя, до операции оба российских диверсанта были при ясном сознании и могли контролировать то, что говорят.

Также он узнал одежду и обувь Ерофеева и Александрова, которые были приобщены обвинением в качестве доказательства и продемонстрированы ему в зале суда.

После допроса Кутя суд объявил перерыв в заседании до 14:30 23 декабря. На этом заседании планируется допросить еще одного свидетеля - врача Юрия Васильева, а также других свидетелей обвинения.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2014 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений. В настоящее время Голосеевский райсуд Киева рассматривает дело против них.

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